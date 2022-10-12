Росія стає якоюсь абсолютно здичавілою карикатурою на державу з культом жорстокості та нелюдяності як цінностей. У Єкатеринбурзі п'ятикласника не просто насварили, а й зацькували за листа солдату з побажанням... не вбивати людей в Україні.

Учням школи №22 запропонували написати листа для акції "Добрі листи", використавши шаблон. Вчителька пообіцяла не читати листи, і дитина в листі побажала солдатові не чинити зла і не вбивати людей.

У висліді хлопчика викликали на розмову. Вчителька насварила його за те, що він написав листа не за шаблоном і висловив свою думку, "яка нікому не цікава". Ще раз: дитину сварили за інакодумство та добро, при цьому повідомивши, що її погляди та думка всім байдужі. Які висновки зробить дитина?

За саму роботу школяру поставили "відмінно", але історія про листа стала відома учням, ​​і тепер п'ятикласник скаржиться на цькування за те, що виявився "недостатнім патріотом". Ну, не сука та вчителька?

Це країна моральних виродків, тупих примітивів та стукачів, де тебе готові стерти на поро за інакодумство. Люта дич.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, екснародний депутат України

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