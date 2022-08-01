Росія атакує цивільні об'єкти частіше, ніж військові, - ЦПД

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Всупереч заявам Путіна, що "по жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає", за 5 місяців війни Росія атакувала цивільні об'єкти у 60 разів частіше ніж військові. В цифрах це - 17, 3 тисяч ударів по цивільних об'єктах і близько - 300 по військових", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що насамперед росіяни завдають удари по цивільній інфраструктурі міст, розташованих вздовж лінії фронту

"Кремль розраховує, що обстріли спонукають місцевих жителів припинити опір та виступити проти "київського режиму". Тактика "випаленої землі" прийшла на зміну проваленій ставці російської армії на мобільні групи проникнення вглиб країни, - пояснюють у ЦПД.

За даними центру, однією з причин "прильотів" по цивільних об'єктах також є низька точність російської зброї, використання застарілих або хибних даних.

"Пошкоджено чи зруйновано понад 50% всього житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєверодонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху вже перевищує 3,5 млн осіб або 8% населення країни", - додають у ЦПД.

30 липня Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про численні факти відмови українців співпрацювати з владою тимчасово окупованих територій.

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