Українці масово відмовляються співпрацювати з росіянами на окупованих територіях, - ЦПД

Про це йдеться в телеграм-каналі ЦПД.

"Всупереч залякуванням більшість педпрацівників на ТОТ відмовляється співпрацювати, що змушує рф компенсувати дефіцит вчителів за рахунок кримських педагогів. В якості важеля тиску російська "адміністрація" надає гумдопомогу жителям Маріуполя в обмін на згоду розмінувати та розчищати завали. На Херсонщині через відмову українських банківських фахівців не відкрилися три відділення російського "Промсвязьбанка", що зірвало плани кремля з переходу на розрахунки в рублях", – йдеться у повідомленні.

Також в ЦПД зазначають, що через відмову українських медпрацівників Луганської області, російська влада вимушена завозити російських лікарів із Новосибірська та Волгограда.

"Окупаційна влада змушена переводити російських урядовців на нові посади в окупаційних "адміністраціях" та заповнювати російськими робочими вакансії на українських підприємствах", – додають в ЦПД.

Нагадаємо, боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов розповів, що успішні дії партизанів у Мелітополі руйнують лінії постачання для російських військ

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