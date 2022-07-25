У Мелітополі партизани успішно руйнують шляхи комунікації окупантів, - боєць Легіону Свободи Денисов
Боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов розповів, що успішні дії партизанів у Мелітополі руйнують лінії постачання для російських військ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Партизани в Мелітополі працюють досить успішно. Вони наводять жах на окупантів. Ворог чудово знає, що їхні склади з боєприпасами потрібно охороняти. Українці підривають мости та залізничні колії, якими ворог проводить постачання для своїх військ. Партизани в Мелітополі руйнують шляхи комунікації окупантів", - розповів Денисов.
Боєць Легіону Свободи наголосив, що від початку війни Мелітополь чинить активний спротив російській окупації.
"Спротив в Мелітополі живий. Мелітополь став осередком партизанського руху в Запорізькій області. Від початку війни мелітопольці чинять активний спроти російським окупантам та доводять свою проукраїнську позицію", - додав він.
- У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі близько 00:00 21 липня лунали вибухи, потім у районі Вознесенки виникла пожежа.
- У Мелітопольському районі 24 липня пошкодили залізницю, яку використовували для перевезення окупантів і техніки. Також лунали вибухи.
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