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Головна війна з Росією "Росія буде намагатись роздмухувати громадянський конфлікт": Клімкін вважає, що українські території не віддадуть до зони впливу РФ
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"Росія буде намагатись роздмухувати громадянський конфлікт": Клімкін вважає, що українські території не віддадуть до зони впливу РФ

20 січня, 2022 четвер
21:30
війна з Росією Павло Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що РФ спробує створити в Україні громадянський конфлікт

Про це він заявив у ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.

"По-перше, Путін вже прорахувався. В чому його прорахунок? Він сподівався на нерішучість і безпорадність частини Заходу. Він сподівався, що європейські країни не будуть готові до серйозних санкцій. Це не виправдалось. Подивіться на останні події - постачання британської зброї, додаткові $300 млн від США на військову допомогу і навіть новий канцлер Німеччини каже, що якщо Росія піде вперед, то ніякого "Північного потоку-2". Це означає, що Захід не хоче і не буде виглядати слабаком. Це питання не тільки стосовно Росії, це питання стосовно Китаю. Не забувайте, що Китай дуже уважно дивиться, як Путін намагається тестувати "червоні лінії" Заходу", - сказав Клімкін.

На його думку, що для Заходу програш Путіну буде означати програш Китаю.

"Другий момент - врешті-решт, обороняємо країну ми - українці. Нам дійсно критично потрібна допомога Заходу. Ми маємо працювати дипломатичними шляхами, але вони будуть працювати, коли ми будемо сильними, рішучими і будемо вірити самі собі. Коли ми останні 7 місяців говоримо про російську загрозу і реально не можемо виділити додаткові гроші на придбання української зброї, збільшити військовий бюджет, розібратись з державним оборонним замовленням", - додав Клімкін.

Він зазначив, що європейські та американські політики, які нам симпатизують, кажуть: "Звісно, ми маємо вам допомогти, але покажіть лідерство, покажіть як ви захищаєте Україну".

"Це дуже важлива історія, оскільки ніякої другої Ялти не буде. Ніхто нас не буде віддвати до зони паритетного впливу Росії. Цьому прийшов остаточний кінець, але це викличе жорстку реакцію Путіна, буде відповідь. Вона може бути військовою, але Росія буде намагатись роздмухувати громадянський конфлікт", - підсумував ексміністр.

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громадянська війна
Павло Клімкін
Говорить Великий Львів
вторгнення в Україну
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