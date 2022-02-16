Росія буде тиснути на Україну військами на кордоні та можливим визнанням "Л/ДНР" для виконання Мінських угод на її умовах - політексперт

Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Найголовніше, що захотіла реалізувати Росія в Україні - цей так званий особливий статус для Донбасу, "формулу Штайнмаєра", все, що стосується так званого російського сценарію реалізації Мінських угод. Вони бачать, що це не дуже виходить зробити, що в Україні є великий спротив суспільства і навіть влада Зеленського, яка спочатку нібито хотіла на це піти, вона на це піти не може, тому що розуміє, чим це може закінчитись для них в Україні", - сказав Смолій.



На його думку, ескалація на кордоні - це був тиск на Україну, щоб вона пішла на умови Кремля.



"Друге - бачачи, що зривається так званий наступ РФ на Україну за допомогою США, Великої Британії, частково ЄС - вони пішли на прямий шантаж. "Якщо ви не можете змусити Україну і якщо вона не хоче змусити себе підписати певні капітулятивні умови, то ми в такому випадку визнаємо терористичні "Л/ДНР" і їх повернення до України буде фактично неможливим". Це з точки зору Росії", - додав експерт.



Він додав, що рішення Держдуми РФ про звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР" не є самостійним.



"Вона - це така собі кнопка в Кремлі, на яку натискає Путін і вони голосують. Всі ці речі є узгоджені і вони робляться для того, щоб тиснути на нашу державу і на ЄС, щоб він змусив нас щось там підписувати. Зараз важливо для суспільства робити все, щоб ми на це не погодились", - сказав Смолій.



Він назвав це великим блефом РФ.



"Один блеф ми уже переламали, який стосувався мастштабного наступу на нашу державу. Хоча вірогідність ескалацій завжди є і буде, поки існує Росія і путінський режим. Поки війська від України не дуже відійшли. Вірити їхнім заявам - це все одно, що вірити в магію. Росія буде далі продовжувати тиснути на Україну таким методом і другим методом буде шантаж. "Ми визнаємо терористичні "Л/ДНР" і введемо туди війська ОДКБ". Це теж може бути", - підсумував експерт.

15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання "Л/ДНР", однак у Кремлі вважають, що це не корелюється з Мінськими домовленостями