Визнання "Л/ДНР" не корелюється з Мінськими угодами, - речник Путіна

Про це повідомляє ТАСС.



За словами Пєскова, Путін взяв до відома звернення Держдуми.



"Якогось чіткого регламенту на цей рахунок не існує. Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він взяв його до відома... Визнання "ДНР" і "ЛНР" не корелюється з мінськими угодами", - зазначив він.

Держдума РФ ухвалила проєкт постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав заклик російської Держдуми до президента РФ Володимира Путіна визнати "ЛДНР" ескалаційною дією, котра ускладнить ситуацію в Європі.

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