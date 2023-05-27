Росія буде загрозою для НАТО навіть без Путіна, - командувач ВПС Британії

Про це заявив начальник штабу ВПС Великої Британії Майк Вігстон, повідомляє The Daily Telegraph.

Вігстон зазначив, що Росія буде загрозою для НАТО, навіть якщо програє війну проти України. За його словами, російська авіація, флот та підводні сили становлять загрозу для Британії та НАТО, а тому необхідно зосередити свою увагу саме на цьому.

Начальник штабу зазначив, що загроза збережеться або навіть посилиться, якщо режим Володимира Путіна буде повалено.

"Коли конфлікт завершиться й Україна відновить свої кордони, як це необхідно, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння нам шкоди - це повітряний напад, ракетний удар і підземна атака", - сказав Вігстон.