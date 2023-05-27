Росія буде загрозою для НАТО навіть без Путіна, - командувач ВПС Британії
У штабі військово-повітряних сил Британії вважають, що повалення Путіна може посилити загрозу від Росії
Про це заявив начальник штабу ВПС Великої Британії Майк Вігстон, повідомляє The Daily Telegraph.
Вігстон зазначив, що Росія буде загрозою для НАТО, навіть якщо програє війну проти України. За його словами, російська авіація, флот та підводні сили становлять загрозу для Британії та НАТО, а тому необхідно зосередити свою увагу саме на цьому.
Начальник штабу зазначив, що загроза збережеться або навіть посилиться, якщо режим Володимира Путіна буде повалено.
"Коли конфлікт завершиться й Україна відновить свої кордони, як це необхідно, ми матимемо пошкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння нам шкоди - це повітряний напад, ракетний удар і підземна атака", - сказав Вігстон.
- Міжнародна асоціація правників (IBA) ухвалила резолюцію із закликом про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії з боку РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе