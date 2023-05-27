Трибунал для Путіна: Міжнародна асоціація правників ухвалила резолюцію
Міжнародна асоціація правників (IBA) ухвалила резолюцію із закликом про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії з боку РФ
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Міжнародна асоціація правників - IBA ухвалила резолюцію із закликом до країн-членів ООН підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України", - ідеться у повідомленні.
Генеральний прокурор Андрій Костін подякував за цей рішучий крок президентці IBA Альмудені Арпон де Мендивіль-і-Алдама та виконавчому директору Марку Еллісу.
"Кремлівський режим є символом насильства, ненависті та тероризму. Ми не маємо права миритися з тим божевіллям, яке він коїть, повністю зневажаючи міжнародне право, норми та цінності. З десятками тисяч жорстоких злочинів, що заподіяли біль і страждання мільйонам людей", - сказав Костін.
За його словами, правосуддя не має обмежуватися лише покаранням рядових виконавців.
"Перед судом мають постати їх керманичі, які використали свою владу, щоб розкрутити цей маховик зла. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії є найкращим можливим інструментом покласти край безкарності верхівки цього злочинного режиму, - наголосив під час свого виступу на засіданні асоціації Андрій Костін.
- Саміт Ради Європи підтримає трибунал для РФ й елементи мирного плану Зеленського. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи зауважив, саміт має визначити, що потрібен компенсаційний механізм для відшкодування Україні завданих матеріальних утрат.
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