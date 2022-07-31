Росія буде змушена відшкодувати завдані збитки Україні, - дипломат Метью Брайза
Дипломат, ексрадник Держсекретаря США, ексдиректор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США Метью Брайза розповів, що питання залучення фінансування для відновлення України вже на світовому порядку денному
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Два тижні тому у швейцарському Лугано відбулась конференція, яку організував президент Швейцарії. Міжнародна спільнота уже займається плануванням, яке пришвидшує початок відбудови України. Важливо, що Росія буде змушена відшкодувати завдані збитки. Усі історичні уроки нині перед очима європейських та американських політиків. Вони вже займаються пошуком коштів для відновлення України, незалежно від того, яку частку відшкодувань буде змушена заплатити Росія", - зауважив Брайза.
- Радник президента з економічних питань Олег Устенко повідомив, що збитки України через війну з Росією становлять понад $1 трлн
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе