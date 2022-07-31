Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Два тижні тому у швейцарському Лугано відбулась конференція, яку організував президент Швейцарії. Міжнародна спільнота уже займається плануванням, яке пришвидшує початок відбудови України. Важливо, що Росія буде змушена відшкодувати завдані збитки. Усі історичні уроки нині перед очима європейських та американських політиків. Вони вже займаються пошуком коштів для відновлення України, незалежно від того, яку частку відшкодувань буде змушена заплатити Росія", - зауважив Брайза.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко повідомив, що збитки України через війну з Росією становлять понад $1 трлн

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