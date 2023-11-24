Росія була готова закінчити війну, якби Україна оголила про нейтралітет, - Арахамія про переговори з РФ навесні 2022 року

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв’ю "Мосейчук+".

"Метою Росії було дотиснути нас, щоб ми взяли нейтралітет. Це було головне для них: вони були готові закінчити війну, якщо ми приймемо нейтралітет, як Фінляндія колись. І дамо зобов'язання, що не вступатимемо до НАТО. Це основне", - заявив Арахамія.

На його думку, однією з причин, чому Україна не погодилась з пунктом про нейтралітет, оскільки у такому випадку потрібно було б змінювати Конституцію, а "наш шлях до НАТО записаний в Конституції".

"По-друге, немає і не було довіри до росіян. Це можна було б зробити за умови гарантій безпеки. Ми не могли підписати, оскільки усі б видихнули, а потім вони б зайшли ще більш підготованими", - пояснив очільник парламентської фракції "Слуга народу".

Він зазначив, що росіяни напали на Україну не підготованими, вони не очікували такого спротиву.