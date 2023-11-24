Росія була готова закінчити війну, якби Україна оголила про нейтралітет, - Арахамія про переговори з РФ навесні 2022 року
Війна могла закінчитися ще навесні 2022 року, після переговорів з Росією у Білорусі. Але Україна не могла виконати вимоги РФ, оскільки це закрило б нам шлях до НАТО
Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв’ю "Мосейчук+".
"Метою Росії було дотиснути нас, щоб ми взяли нейтралітет. Це було головне для них: вони були готові закінчити війну, якщо ми приймемо нейтралітет, як Фінляндія колись. І дамо зобов'язання, що не вступатимемо до НАТО. Це основне", - заявив Арахамія.
На його думку, однією з причин, чому Україна не погодилась з пунктом про нейтралітет, оскільки у такому випадку потрібно було б змінювати Конституцію, а "наш шлях до НАТО записаний в Конституції".
"По-друге, немає і не було довіри до росіян. Це можна було б зробити за умови гарантій безпеки. Ми не могли підписати, оскільки усі б видихнули, а потім вони б зайшли ще більш підготованими", - пояснив очільник парламентської фракції "Слуга народу".
Він зазначив, що росіяни напали на Україну не підготованими, вони не очікували такого спротиву.
- Нагадаємо, 25 лютого 2022 Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.
- Арахамія запевнив, що українська делегація вестиме перемовини лише у потрібному для себе напрямку.
- Після першого раунду переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Російською Федерацією поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе