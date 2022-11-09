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Росія чинить кібератаки на енергетичні об'єкти в Україні: в СБУ оцінили загрозу

9 листопада, 2022 середа
12:58
війна з Росією 12 годин поспіль російські хакери атакували суспільний мовник Латвії

Російські хакери постійно атакують енергетичні об'єкти, намагаючись знеструмити всю Україну

Про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, про більшість кібератак суспільство не знає, однак їх буває по 10 на добу.

"Енергетика, інфраструктура і логістика – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ супроводжувалися і кібератаками. Ми очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною. Інколи ми маємо інформацію, куди битиме ворог найближчими днями чи тижнями, і наша задача – не допустити цього. Або ми пускаємо ворога хибним слідом, розуміючи, що не буде негативних наслідків. Про більшість кібератак суспільство не знає, а Росія сьогодні робить в середньому понад 10 кібератак на добу", - сказав Вітюк.

За його словами, кібератаки ефективніші за ракетні обстріли, адже ракети найчастіше збивають наші ППО.

"Якщо не відбивати їх (кібератаки, - ред.), наслідки були б украй серйозними... Одночасна атака на всі обленерго може вимкнути світло по всій країні, щоб енергетики не змогли перекидати потужності між регіонами. Ворог прагне, щоб ми опинилися без світла, води, опалення, звʼязку, інтернету, засобів оплати. Але це вже абсолютно неможливо за такого рівня нашої підготовки та реагування", - наголосив Вітюк.

За словами представника спецслужби, вдала кібератака може знеструмити Україну на 5-10 хвилин.

"У найгіршому випадку завдяки кібератаці вони можуть, наприклад, вимкнути електроенергію на 5-10 хвилин або якісь сервіси не працюватимуть протягом нетривалого часу. Ми працюємо, щоб навіть цього не трапилось", - підкреслив він.

  • Через постійні російські атаки обладнання української енергосистеми пошкоджено на 35-45% .

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