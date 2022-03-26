Росія далі бомбитиме міста, щоб деморалізувати українські сили, – Міноборони Великої Британії
Російські окупаційні війська продовжать бомбити міста авіацією і обстрілювати з артилерії, щоб деморалізувати українських військових
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
"Російські війська неохоче беруть участь у великомасштабних міських піхотних операціях, вважаючи за краще покладатися на невибіркове використання повітряних і артилерійських бомбардувань в спробі деморалізувати обороняються сили", – йдеться в повідомленні.
У Міністерстві зазначають, що Росія продовжує облягати великі українські міста, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь.
"Цілком ймовірно, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць в міських районах, прагнучи обмежити свої і без того значні втрати, ціною нових жертв серед цивільного населення", – додають у дописі.
- Нагадаємо, Генштаб ЗС РФ змінив риторику про цілі повномасштабної війни проти України, що може свідчити про поступову зміну інформаційного підґрунтя для росіян.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе