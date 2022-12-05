Росія депортувала з України майже три мільйони людей з 24 лютого, - омбудсмен
З початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Російської Федерації
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав в телеграмі.
"З лютого щонайменше 2 млн 800 українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії", - зауважив він.
Омбудсмен додав, якщо хтось знаходиться в Росії та має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:
- 0-800-50-17-20 (безкоштовно)
- +38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)
Станом на 8 листопада, за даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебували у списку депортованих і примусово переміщених Росією. Проте точну цифру примусово вивезених з України дітей встановити неможливо.
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