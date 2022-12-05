Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав в телеграмі.

"З лютого щонайменше 2 млн 800 українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії", - зауважив він.

Омбудсмен додав, якщо хтось знаходиться в Росії та має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:

0-800-50-17-20 (безкоштовно)

+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)

Станом на 8 листопада, за даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебували у списку депортованих і примусово переміщених Росією. Проте точну цифру примусово вивезених з України дітей встановити неможливо.

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