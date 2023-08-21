Росія формує нове військове з'єднання для оборони Херсонщини, - розвідка Британії
Росія розширює свої військові структури через війну в України та планує створення нового формування, щоб задіяти його в обороні Херсонській області
Про це повідомляє міноборони Британії, посилаючись на свою розвідку. Йдеться про 18-ту загальновійськову армію РФ, яку об'єднають з іншими підрозділами на Херсонщині.
"В тому числі з 22-им армійським корпусом, який виконує роль російського гарнізону в окупованому Криму", - каже британська розвідка.
Повідомляється, що нове угрупування сформують здебільшого зі щойно мобілізованих солдатів. Їх Росія планує зосередити на підсиленні оборони півдня України, щоб "звільнити руки" більш досвідченим підрозділам для війни на більш ключових напрямках.
"Існує реальна ймовірність, що саме через такі плани РФ нещодавно передислокувала свої повітряно-десантні сили з Херсона на Оріхівський напрямок, де відбувалися гострі суперечки", - підкреслюють аналітики.
- 21 серпня повідомлялося, що за ще один тиждень контрнаступальних дій української армії на Бахмутському напрямку звільнено 3 кв. км. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог не полишає спроб рухатися вперед, ЗСУ чинять опір.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 42.11
- Актуальне
- Важливе