Росія гелікоптерними ударами Ка-52 атакувала переправу через Інгулець на півночі Херсонщини

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ситуація у нашій зоні відповідальності має логічну динаміку та розвиток під контролем сил оборони. Противник продовжує застосовувати тактику ракетних та авіаційних ударів на фоні загального облаштування рубежів оборони", - йдеться у звіті.

Обстріли України

Ранком із застосуванням важкої ствольної артилерії вкотре обстріляно Велику Костромку. Пошкоджені сільськогосподарські склади. Людських втрат немає.

Поодинокими та парними ворожими гелікоптерними ударами Ка-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Втрат немає.

Під час повітряного бою над Херсонщиною один з трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами “повітря-повітря” пару наших штурмовиків. Успіху не мав.

Втрати Росії

Тим часом наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками нанесли 2 авіаційні удари по опорних пунктах РФ в районі Благодатного. Результати ще розвідуються.

Ракетно-артилерійські та інші підрозділи шляхом відпрацювання вогневих завдань забезпечили втрати ворога в кількості 18 рашистів, 2 самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", 1 зенітної установки 23-го калібру, 1 гаубиці "Мста-Б", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також 2 склади боєприпасів.

Звернення до українців

Не маючи успіху у спекуляціях на темі всесвітнього голоду в обмін на послаблення світових санкції, рашисти намагаються атакувати портову інфраструктуру – елеватори, сховища та склади – під виглядом знищення скупчення військової техніки, а ворожа пропаганда розганяє зраду про провокації з застосуванням отруйних речовин.

Ворог лютує, бажаючи відновити свої позиції та знайти важелі впливу на світову спільноту, на мирне населення України та на незламних захисників її незалежності.

Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте попередженнями про небезпеку, дотримуйтесь інформаційної гігієни і не сповіщайте ворога про наслідки влучань та ді наших сил оборони!

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