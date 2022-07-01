Росія готова випустити з Чорного моря по Україні 16 крилатих ракет
У Чорному морі російський агресор розмістив готовими до запуску 16 крилатих ракет
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Чорне Море
У північно-західній частині Чорного моря залишилось два ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами на бортах.
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