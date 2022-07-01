Росія готова випустити з Чорного моря по Україні 16 крилатих ракет

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Чорне Море

У північно-західній частині Чорного моря залишилось два ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами на бортах.

Звернення до українців

"Дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте виключно достовірним офіційним джерелам інформації, не поширюйте фейки, паніку і повідомлення, що орієнтують ворога про дії сил оборони. Саме так все буде Україна і ми переможемо разом!", - наголошують в ОК "Південь".

Російські окупанти, які тікали зі Зміїного острову, під час евакуації мінували територію, знищували військову техніку, документацію та майно.

30 червня у Херсонській області українська авіація завдала парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки Росії.

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