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Росія готова випустити з Чорного моря по Україні 16 крилатих ракет

1 липня, 2022 п'ятниця
04:19
війна з Росією Крилата ракета

У Чорному морі російський агресор розмістив готовими до запуску 16 крилатих ракет

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Чорне Море

У північно-західній частині Чорного моря залишилось два ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами на бортах.

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