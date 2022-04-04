Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, - Денісова
Розповіді полонених українських бійців свідчать про порушення міжнародного договору, який закріплює норми щодо гуманного ставлення під час війни
Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
Вона повідомила про перебування в полоні українських військовослужбовців. Бійців тримали у полі, в ямі або у гаражі. Періодично виводили по одному: били, стріляли біля вуха, залякували.
"Хлопців із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати з метою пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому. Натомість військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температури повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців відмороження кінцівок. До них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку", - розповіла Денісова.
Як повідомила уповноважена, такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 та 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Згідно з договором, військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.
"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України", - додала Людмила Денісова.
- 3 квітня Денісова повідомила, що полонених нацгвардійців із ЧАЕС морять голодом і не дають води.
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