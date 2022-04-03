Полонених нацгвардійців із ЧАЕС морять голодом і не дають води, – Денісова
Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію, ймовірно, перебувають на території РФ та Білорусі – в містах Смоленськ та Брагін
Про це з посиланням на дружину одного з полонених нацгвардійців написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці НГУ, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого 2022 року, ймовірно, знаходяться на території Російської Федерації (м. Смоленськ) та Республіки Білорусь (м. Брагін). Про це повідомила дружина одного з полонених. За її інформацією, бранців морять голодом і не дають води", – йдеться в повідомленні.
Наразі нічого невідомо про стан їх здоров’я. Однак Денісова наголошує, що окупанти грубо порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, зокрема статті 26 Конвенції, яка гарантує належне харчування для бранців війни.
Український омбудсман закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини Росії в Україні.
- 31 березня окупанти залишили Чорнобильську АЕС та Славутич, проте забрали із собою взятих у полон нацгвардійців.
- У суботу, 2 квітня, над звільненою від російських окупантів Чорнобильською АЕС знову було піднято прапор України.
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