Росія і Білорусь продовжили військові навчання до кінця грудня

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

Зазначається, що на цей раз вихідні випадають на 23-25 ​​грудня, але полігон "Доманово" працюватиме без перерв. Також 25 грудня працюватимуть полігони "Брестський" та "Гозький".

Навчання на полігонах продовжено з 25 грудня до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 30 грудня;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 29 грудня;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 29 грудня;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 29 грудня;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 29 грудня;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 29 грудня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 31 грудня;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30 грудня.

Моніторингова група нагадує, що навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 87 тижнів.

Фото: https://t.me/Hajun_BY