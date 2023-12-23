Росія і Білорусь продовжили військові навчання до кінця грудня
Спільні військові навчання на території Білорусі з РФ вкотре продовжені. На цей раз до кінця 2023 року
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
Зазначається, що на цей раз вихідні випадають на 23-25 грудня, але полігон "Доманово" працюватиме без перерв. Також 25 грудня працюватимуть полігони "Брестський" та "Гозький".
Навчання на полігонах продовжено з 25 грудня до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 30 грудня;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 29 грудня;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 29 грудня;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 29 грудня;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 29 грудня;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 29 грудня;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 31 грудня;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30 грудня.
Моніторингова група нагадує, що навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 87 тижнів.
Фото: https://t.me/Hajun_BY
- Востаннє Білорусь продовжила спільні зі збройними силами Росії військові навчання до 18 грудня.
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