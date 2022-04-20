Росія імітує "битву за Донбас", адже не має ресурсів. Основна ціль - окупація Маріуполя, - Коваленко

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.TV.



"Якщо говорити про "битву за Донбас", як її піарили російські пропагандисти, що це буде щось епічне, то проходить вона якось кволо. Так, найгарячіша ситуація зараз на донецькому напрямку, де російські окупанти не припиняють нанесення вогневого ураження та штурмових дій. Основні зусилля РФ зосередила на захоплені населених пунктів: Рубіжне, Попасна, Марʼянка, Сєвєродонецьк, Красногорівка та Авдіївка", - зазначив Коваленко.



Військовий експерт додав, що наступ російських військ у Донецькій та Луганській областях не зовсім успішний, адже Збройні сили України відбивають майже усі атака РФ.



"Щобільше, ЗСУ мають деякі успіхи біля Ізюма та в районі Марʼянки. Якщо це саме та друга хвиля, можна констатувати, що на сьогодні Росія не має достатньо ресурсів, щоб відбувалася саме ця "велика битва за Донбас". РФ імітує цю битву, а найпершою ціллю є окупація Маріуполя, а все інше - відволікання уваги", - зауважив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, окупанти мають матеріально-технічні проблеми, а нездатність придушити опір у Маріуполі свідчить про їхню неспроможність швидко досягти мети, кажуть у міноборони Британії.

Загарбники з "градів", танків і важкої артилерії обстрілювали 19 квітня на Донеччині Маріуполь, Авдіївку, Вугледар та інші населені пункти, загинули мирні жителі, є поранені.