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Росія імовірно готує в Північному океані випробування торпеди з ядерним зарядом, можливо "Посейдона", – CNN

10 листопада, 2022 четвер
18:08
Світ Підводний човен "Белгород"

Сполучені Штати спостерігали за російськими військово-морськими суднами, які протягом останніх тижнів готувалися до можливого випробування нової торпеди з ядерним зарядом

Про це повідомив американський високопосадовець на умовах анонімності, інформує CNN.

За даними США, серед кораблів, які брали участь у підготовці ядерного випробування, був підводний човен з крилатими ракетами "Бєлгород", здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду "Посейдон".

Протягом останнього тижня США зафіксували вихід російських суден з полігону в Північному Льодовитому океані та їхнє повернення до порту без проведення випробувань. Американська розвідка вважає, що це може свідчити про технічні труднощі росіян.

"Це можна розглядати як частину загальної картини і нещодавньої військової практики Росії, яка відправила погано підготовлені і недостатньо оснащені війська в Україну. Військова промисловість Росії переживає важкі часи, і ми також бачимо, що західні санкції щодо високотехнологічних військових товарів мають ефект і повинні бути продовжені", – вважає джерело CNN.

У США вважають, що Росія може повторити спробу випробувати торпеду, але відзначають, що води в районі незабаром почнуть покриватися льодом, що обмежить часове вікно проведення такої операції.

Торпеда "Посейдон" – це ядерний безпілотний підводний апарат, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Ядерна силова установка надає "Посейдону" практично безмежну дальність удару. Американські посадовці раніше вказували, що головна мета "Посейдону" – викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст США.

Розробка "Посейдона" тривала роками зі скептичними оцінками офіційних осіб НАТО. Вважається, що деякі випробування проводилися ще в 2015 році, але запусків з "Бєлгорода" ніколи не було.

  • Нагадаємо, на початку жовтня розвідка НАТО, за даними ЗМІ, попередила союзників про можливе випробування суперторпеди.
  • В РНБО України спростували інформацію про підводний човен "Бєлгород" та випробування на його базі ракети "Посейдон", зазначивши, що вона може зіграти на руку російській пропаганді.

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Росія
ядерна зброя
США
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