Росія кине на утримання окупованих територій Донбасу 990 млрд рублів, - українська розвідка

Про це повідомляють "Донбас.Реалії".

Про це йдеться у затвердженій російським урядом "Програмі пришвидшеного соціально-економічного розвитку територій на 2022–2024 роки", а Донецьк та Луганськ у російській документації називають "територія 1" та "територія 2".

Представник одного з розвідувальних органів України заявив, що сценарні програми, які були ухвалені урядом Російської Федерації спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку.

"Нещодавно урядом РФ було проведено окреме засідання, присвячене окупованим територіям і там було прийнято програму підтримки Т1 і Т2, як вони називають наші окуповані території. Після цього засідання уряду заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров приїхав у Ростов, провів нараду з представниками так званих "урядів" Донецька і Луганська, довів керівні вказівки і уже ми бачимо реалізацію", – розповіло джерело в українській розвідці.

Також українським розвідникам стало відомо, що управління соціально-економічним життям на окупованому Донбасі здійснюється через Міжвідомчу комісію з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України, створену в грудні 2014 року. Фінансування відбувається через московський Благодійний фонд підтримки міжнародних гуманітарних проєктів, керівником наглядової ради якого є Сергій Назаров.

Низка співробітників цього фонду обіймають посади в керівництві угруповань "ДНР" та "ЛНР".

Згідно з внутрішніми російськими даними, на окупованому Донбасі проживає близько 2,9 млн осіб. 38% з них – пенсіонери. Середня зарплата – 15 тис. рублів, на 20 тис. менше, ніж у сусідній Ростовській області.

У планах Кремля в 2024-му році вивести рівень доходів в ОРДЛО до показників Ростовської області 2019 року.

Військова складова утримання угруповань "ДНР" та "ЛНР" фінансується окремо.

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