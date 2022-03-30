Росія кинула на український фронт 1000 вагнерівців, - Пентагон
Близько 1000 людей, пов'язаних з угрупуванням Вагнера, воєнізованим угрупуванням, спонсорованим Росією, зараз перебувають на Донбасі
Про це повідомляє CNN, з посиланням на брифінг речника Пентагону Джона Кірбі.
"Ми вважаємо, що у групі Вагнера зараз близько 1000 людей, розташованих на Донбасі. ... І бачимо, як вони надають пріоритет авіаударам", – сказав Кірбі.
Також у Пентагоні наголошують, що "вагнерівці" воюють на Донбасі "протягом останніх восьми років, тож це територія, де група Вагнера має досвід".
- Нагадаємо, вчора, 29 березня, британська розвідка повідомляла, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 "вагнерівців", включаючи вищих керівників організації.
- Українські військові вже мають досвід їх знищення – українські розвідники демонстрували жетони "вагнерівців", які воюють у складі російської армії.
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