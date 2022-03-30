Росія кинула на український фронт 1000 вагнерівців, - Пентагон

Про це повідомляє CNN, з посиланням на брифінг речника Пентагону Джона Кірбі.

"Ми вважаємо, що у групі Вагнера зараз близько 1000 людей, розташованих на Донбасі. ... І бачимо, як вони надають пріоритет авіаударам", – сказав Кірбі.

Також у Пентагоні наголошують, що "вагнерівці" воюють на Донбасі "протягом останніх восьми років, тож це територія, де група Вагнера має досвід".

Нагадаємо, вчора, 29 березня, британська розвідка повідомляла, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 "вагнерівців", включаючи вищих керівників організації.

Українські військові вже мають досвід їх знищення – українські розвідники демонстрували жетони "вагнерівців", які воюють у складі російської армії.

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