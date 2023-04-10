Про це і не тільки світові ЗМІ писали 10 квітня:

The New York Times

За повідомленням видання, Україна цього тижня зосередиться на дипломатичних зусиллях у Вашингтоні та Делі. Зокрема, наполягатиме на збільшенні економічної допомоги під час тижневих зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

The Washington Post

Поки українська армія продовжує тримати Бахмут, Вашингтон шукає джерело витоку розвідданих. Витік документів американської розвідки свідчить про те, що Київ зіштовхнувся із дефіцитом західних боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, пише WP. "Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих сфотографованих документів на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів", – зазначила у неділю заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Ще один матеріал медіа присвячений підготовці українського контрнаступу. "Люди у військовій формі можуть з'явитися майже будь-де і будь-коли. Вони стукають у вхідні двері цивільних, зупиняють на розі вулиці і вручають повістки, які можуть перевернути життя догори дриґом", – кажуть журналісти WP. Весняний контрнаступ спиратиметься як на нових солдатів, так і на більш досвідчені війська, які нещодавно пройшли навчання на наданій західній техніці. Видання розповідає про повістки, їх вручення та уникання. "Цього року майже чверті мільйона українців виповниться 18 років, що робить їх достатньо дорослими, щоб піти воювати, або, якщо вони чоловіки і все ще перебувають у країні, занадто дорослими, щоб покинути її", – акцентують у WP. Вони також діляться історіями українських чоловіків різного віку, хто доєднується вже до війська, а хтось намагається пройти різноманітні військові навчання.

The Guardian

У виданні ставлять питання, як почуває себе російська економіка після вторгнення в Україну, підкреслюючи, що особливого виснаження не спостерігаютьи. Ба більше, упродовж цього року можливе лише невелике її скорочення. Тоді, як вже у 2024 році може спостерігатись зростання. ВВП Росії впав у 2022 році, але не так сильно, як багато хто очікував. У лютому Міжнародний валютний фонд заявив, що очікує, що остаточні цифри покажуть помірне падіння ВВП на 2% у 2022 році, за яким послідує зростання на 0,3% у 2023 році, а потім до майже 2% у 2024 році, що свідчить про те, що економіка 145-мільйонного населення є міцною і здатною витримати додаткові витрати на війну.

Наступний матеріал Guardian присвячений роботі українських операторів дронів. Медіа ділиться досвідом фахівців, а також їхніми думками щодо того, що росіяни близькі до того, щоб протистояти найпопулярнішим моделям китайського виробника DJI. "Сказати, що робота в Бахмуті, де точаться найзапекліші бої за всю війну, є інтенсивною – це нічого не сказати. Максим описав спостереження за російською атакою, яка тривала "сім годин, коли хвиля за хвилею нападники" йшли на українські позиції невеликими групами "з ранку і приблизно до 15:00", кожну з яких вистежували згори, щоб дати українським солдатам шанс зупинити їх", – розповідають журналісти. Операторів безпілотників, таких як Максим і Ярослав, просять проводити розвідку, відстежувати ворожі атаки або шукати більш важливі цілі, такі як артилерійські установки, хоча в Бахмуті росіяни лише короткочасно обстрілюють їх на відстані близько 5 км в тилу противника. Теоретично дрони DJI були заборонені в Україні та Росії компанією майже рік том у, оскільки DJI заявила, що "не сприймає будь-яке використання наших дронів для завдання шкоди". Але на практиці їх масово купують донори з Європи та США, пише видання. Але оператори дронів повідомляють, що апарати DJI поступово стають менш ефективними, оскільки російські засоби радіоелектронної боротьби зменшують їхній радіус дії. Умови в Бахмуті, де видимість обмежена будівлями, що залишилися, також часто є складнішими, як і зимова погода, але передовий загін безпілотників може покрити лише кілька сотень метрів, тоді як раніше їхній ефективний радіус дії був у 10 або 20 разів більшим.

Російський винищувач минулого року ледь не збив британський літак-розвідник, йдеться у витоку американського військового документа. У документі Пентагону, що потрапив у мережу, інцидент названо "ледь не збитим британським літаком RJ", що є відсиланням до прізвиська "Рівет Джойнт", поширеного для розвідувальних літаків RC-135. У документі також детально описано кілька інших зіткнень між російськими літаками і літаками США, Великої Британії і Франції під час спостережних польотів у період з жовтня по лютий.

BBC

Хто і навіщо злив надсекретні документи США, запитує медіа та аналізує частину із тих документів. У BBC підкреслюють, що це найбільший витік секретної американської інформації про війну в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії 14 місяців тому. Вони включають детальні звіти про підготовку та обладнання, які надаються Україні, коли вона формує десяток нових бригад для наступу, який може розпочатися за кілька тижнів. Витік документів не лише багато говорить про стан української армії, але й про деяких інших союзників Вашингтона. Від Ізраїлю до Південної Кореї, документи розкривають внутрішні дебати цих країн щодо України та інших чутливих питань. Багато деталей тут знайомі, наголошують у виданні. Просто їх набагато більше, і вони зібрані в одному місці.

CNN

Видання також акцентує на заяві Пентагону щодо того, що вони все ще працюють над визначенням масштабу витоку розвідданих. "Міністерство оборони працює цілодобово, щоб вивчити обсяг і масштаби розповсюдження, оцінений вплив і наші заходи щодо пом'якшення наслідків, – сказав помічник міністра оборони США зі зв'язків з громадськістю Кріс Мігер. – Ми все ще розслідуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки для того, щоб більш детально вивчити, як і кому поширюється така інформація. Ми також все ще намагаємося оцінити, що там може бути".

Gazeta Wyborcza

"Виборча" зазначає, що інцидент із британським літаком міг втягнути НАТО у війну. У жовтні минулого року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив у Палаті громад, що під час інциденту російський винищувач "випустив ракету" на невеликій відстані від літака RC-135 River Joint. Російський пілот, за його словами, пролетів у межах п'яти метрів від підрозділу RAF. Наразі інцидент називають "більш серйозним, ніж було відомо до цього часу".

Витік секретних документів непокоїть Київ, пише видання. Це може споводувати те, що Україна повинна буде змінити свої контрнаступальні плани.