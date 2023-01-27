Про це повідомила пресслужба Міністерства промисловості й торгівлі РФ.

"Продовжується поетапна синхронізація законодавства Росії після "прийняття" до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом "ДНР", "ЛНР", Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу другої годинної зони, де діє московський час", – зазначили у відомстві країни-агресорки.

Варто зазначити, що окупований Крим Росія перевела на московський час у 2014 році.

Московський час (UTС+3) упродовж року є незмінним. Натомість в Україні влітку діє час UTС+3, а взимку — UTС+2. Таким чином у зимовий період різниця між Києвом і Москвою становить 1 годину.

30 вересня 2022 року президент Володимир Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.