Про це повідомляє угорська служба "Радіо Свобода" (Szabad Európa), яка поспілкувалася з чотирма незалежними джерелами, щоб спробувати розкрити передумови цієї події.

Серед джерел – урядові, дипломатичні та незалежні особи. Всі чотири джерела одностайно заявили, що звільнення відбулося під винятковим наглядом віцепрем’єра Жолта Семьєна. Ніхто інший не був ініційований урядом у цій справі, щоб бути відповідальним за підготовку та організацію такого дипломатично чутливого кроку з участю трьох країн.

Всі четверо джерел повідомили, що ні міністр закордонних справ Петер Сійярто, ні голова канцелярії прем’єра не знали про операцію, і "велике питання" – наскільки сам прем’єр-міністр Віктор Орбан був причетний до цього. Кілька людей припустили, що відповідні спецслужби також не були поінформовані.

"Є значне обурення з боку відповідальних членів уряду, стурбованих тим, що сталося, у кількох аспектах. З одного боку, якими б пониженими не були угорсько-українські відносини, у такому делікатному питанні, ймовірно, існувала б якась форма обміну інформацією між Будапештом і Києвом, якби це не була приватна акція", – йдеться в публікації.

Одне з джерел каже, що "після того, як всім стало очевидно, що угорським урядом можна маніпулювати з Росії на рівні віцепрем’єра", Кабінет міністрів просто обрав "стратегію мовчання", сподіваючись, що "справа буде забута якомога швидше". Жодне з джерел видання не знає нічого про те, де зараз перебувають ці одинадцять осіб.

Повідомляється, що до віцепрем’єра, в канцелярію прем’єра і в МЗС були надіслані запитання щодо справи, і відповіді будуть опубліковані в разі їх отримання.

РПЦ передала українських військовополонених Угорщині

Раніше стало відомо про те, що російська православна церква передала Угорщині групу українських військовополонених "в рамках міжцерковної співпраці".

Одним з посередників начебто мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.

Також зазначалось, що метою такої акції є намагання повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що підтвердження інформації щодо військовополонених немає.

За його словами, українське МЗС зв'язалося з угорськими колегами і не отримало підтвердження ні від зовнішньополітичного відомства Угорщини, ні від віцепрем'єра з питань релігії Жолта Шем'єна, ні від уряду.

Натомість віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію про передачу військовополонених й зазначив, що ідеться про закарпатських угорців.

Своєю чергою МЗС викликало тимчасового повіреного, зазначивши, що Україна не була поінформована угорською стороною про передачу військовополонених.

Видання РБК-Україна, з посиланням на власні джерела інформує, що в Угорщині планують провести провокативну пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній вони повинні розкритикувати командування ЗСУ та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.