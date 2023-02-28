Про це в ефірі Еспресо сказав експерт із проблем національної безпеки Тарас Жовтенко.

"Китай зараз у позиції максимального очікування, коли РФ стане слабкою. Чим більше війна, тим більше ресурсів витягується з Росії, яких не було так багато. Китай спостерігає за динамікою послаблення Росії і намагається використовувати у сфері економіки, соціального впливу. Це все трансформується у політичний вплив і Китай зможе поступово перебирати контроль над окремими процесами, регіонами, галузями економіки", - зазначив він.

Жовтенко наголосив, що це класична м'яка сила в дії.

"Для цього не потрібно вводити війська та починати війну. Зараз Китай намагається по максимуму використовувати цю ситуацію - вони купують дешеві енергоносії, акції компаній. Мені здається, це все завершиться моделлю, в якій зараз Росія та Білорусь. Тільки Росія перетворюється на Білорусь Китаю. Буде практично васалітет - політичний, економічний, безпековий контроль. І тоді Китай скаже Заходу, що має прямий вплив на російського вождя, давайте домовлятися, а йому передам, щоб перестав. Мені здається, що Китай стратегічно націлений на це, але будуть змінюватися обставини і це може змінювати стратегію Китаю", - підсумував експерт.