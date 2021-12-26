Росія може вдарити по Україні з Азовського моря, - Washington Post

На це звертає увагу газета The Washington Post, передає Еспресо.TV.



"Є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні прикордонні райони України, що постраждали від війни", - зазначає видання.



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WP пише про це в контексті загрози "широкомасштабного військового нападу на Україну" на нових напрямках.



До того ж, як наголошує газета, якщо вторгнення розпочнеться з моря, українські сили виявляться значною мірою безсилими".



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Це, зокрема, визнав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, йдеться у матеріалі.



"З точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, і у разі війни вона активно використовуватиме це для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - заявив він під час спідкування із The Washington Post.



"За нинішніх обставин Росія диктує ситуацію в Азові", - додав міністр.

Станом на грудень 2021 року Російська Федерація перекрила близько 70% акваторії Азовського моря.