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Росія може вдарити по Україні з Азовського моря, - Washington Post

26 грудня, 2021 неділя
07:20
війна з Росією

Українська берегова лінія Азову представляє для агресивної Росії більший інтерес, ніж Донбас

На це звертає увагу газета The Washington Post, передає Еспресо.TV.

"Є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні прикордонні райони України, що постраждали від війни", - зазначає видання.

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WP пише про це в контексті загрози "широкомасштабного військового нападу на Україну" на нових напрямках.

До того ж, як наголошує газета, якщо вторгнення розпочнеться з моря, українські сили виявляться значною мірою безсилими".

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Це, зокрема, визнав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, йдеться у матеріалі.

"З точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, і у разі війни вона активно використовуватиме це для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - заявив він під час спідкування із The Washington Post.

"За нинішніх обставин Росія диктує ситуацію в Азові", - додав міністр.


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Азовське море
Дмитро Кулеба
блокада Азовського моря
Washington Post
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