Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"В Росії є кілька шляхів відновлення військової бронетехніки, яка була знищена або пошкоджена в Україні. Вони можуть знімати зі зберігання ту техніку, яка в них є. Зокрема, танки Т-54, Т-50, Т-62М, Т-80Б та Т-72Б. Проте ці машини пробули на зберіганні більше ніж 30 років і їх потрібно відновлювати", - пояснив Саламаха.

Експерт наголосив, що росіяни за рік втрачають набагато більше техніки, ніж можуть перекинути на фронт

"Росіяни можуть відновлювати свою застарілу військову техніку на ремонтних заводах. На цих заводах вони можуть відновити не більше, як 800 одиниць техніки за рік. Таких заводів в Росії є 4. Є також ще кілька заводів, але вони спеціалізуються на створенні різної спеціальної техніки. Тому загальна кількість підготовленої військової техніки, яку Росія може використовувати проти України, складає не більше 1000 одиниць за один рік. Вони за рік втрачають набагато більше техніки, ніж можуть перекинути на фронт", - додав він.