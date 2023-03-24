ЗСУ за добу знищили 1020 російських військових, 23 бронемашини та 2 крилаті ракети
Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 24 березня 2023 року ліквідували близько 169 тисяч 170 російських загарбників, при цьому за минулу добу - 1020 осіб
Про це у facebook повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 169 170 (+1020) осіб ліквідовано
- ворожих танків - 3574 одиниці (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 6921 (+23)
- артилерійських систем – 2616 (+8)
- РСЗВ – 511 (+0)
- засобів ППО ‒ 276 (+3)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2208 (+5)
- крилатих ракет ‒ 911 (+2)
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5464 (+12)
- спеціальної техніки ‒ 277 (+4).
Дані уточнюються.
- 24 березня Генштаб повідомив, що ЗСУ продовжують нищити ворога на українській землі. З 17 по 21 березня зросла кількість смертей серед поранених загарбників через більшу кількість поранень та неякісне медичне забезпечення.
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