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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія може знову стати членом Ради ООН з прав людини після таємного голосування, - Reuters

Росія може знову стати членом Ради ООН з прав людини після таємного голосування, - Reuters

7 жовтня, 2023 субота
08:25
Війна з Росією Василь Небензя і "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими

Росія намагатиметься відновити своє членство у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини шляхом таємного голосування наступного тижня

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Деякі дипломати в розмові з виданням заявили, що Росія має шанси повернутися до складу Ради ООН через "втому від війни в Україні".

"Я думаю, що існує втома від України. А по-друге, багато людей не хочуть, щоб в органах ООН домінували голоси Заходу, не кажучи вже про владне ставлення", - сказав один з анонімних високопоставлених азійських дипломатів.

Критики Росії кажуть, що її переобрання, поки майже 20-місячна війна в Україні все ще не вщухне, підірве довіру до Ради в Женеві, одного з найбільш ефективних органів ООН.

Але Москва активно агітує голоси африканських, азійських та інших незахідних країн у Генасамблеї ООН, що складається зі 193 членів,

"Рада з прав людини має бути захищена від зловживання як інструментом зведення політичних рахунків і від практики подвійних стандартів. Це тактика певних держав, які проголошують себе поборниками прав людини", - заявив посол Росії в ООН Василь Небензя.

Повернення РФ до Ради ООН з прав людини: що відомо

7 квітня Генасамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН із прав людини.

У вересні стало відомо, що російські дипломати намагаються домогтися того, аби РФ знову прийняли до Ради ООН з прав людини на трирічний термін. Але у Держдепі США вважають, що представництво Росії в органі не узгоджується з її діями в Україні.

Ексголова Конституційного суду Литви сказав, що Росію можна виключити з ООН де-факто шляхом відмови визнання повноважень її представників. Такий прецедент був стосовно Південно-Африканської Республіки.

Також речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Росія не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини, допоки не понесе відповідальність за всі злочини.

За його словами, намагаючись повернутися до Ради ООН з прав людини, РФ намагається довести, що може "продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

Світ
Росія
ООН
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