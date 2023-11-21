Росія накопичила ракети для обстрілів енергетичної інфраструктури України, - британська розвідка

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що в період з 18 по 19 листопада Росія запустила близько 50 ударних безпілотників Shahed, головним чином у бік Києва. Росіяни запускали їх хвилями з двох напрямків - від Курська на схід і від Краснодара на південний схід.



За даними британської розвідки, однією з цілей РФ, ймовірно, є послаблення протиповітряної оборони України. Також окупанти прагнуть сформувати бойовий простір напередодні будь-якої скоординованої зимової кампанії із завдання ударів по енергетичній інфраструктурі України.



Експерти наголошують, що зараз РФ майже два місяці утримується від запусків своїх крилатих ракет повітряного запуску, що, ймовірно, дозволило їй створити значні запаси цієї зброї.



"Росія, швидше за все, використає ці ракети, якщо повторить тогорічні спроби знищити критичну національну інфраструктуру України", - припускають у міноборони Британії.