Росія накопичила ракети для обстрілів енергетичної інфраструктури України, - британська розвідка
Росія останнім часом використовує для атак по Україні безпілотники, накопичуючи тим часом значні запаси крилатих ракет для обстрілів енергетичної інфраструктури взимку
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що в період з 18 по 19 листопада Росія запустила близько 50 ударних безпілотників Shahed, головним чином у бік Києва. Росіяни запускали їх хвилями з двох напрямків - від Курська на схід і від Краснодара на південний схід.
За даними британської розвідки, однією з цілей РФ, ймовірно, є послаблення протиповітряної оборони України. Також окупанти прагнуть сформувати бойовий простір напередодні будь-якої скоординованої зимової кампанії із завдання ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Експерти наголошують, що зараз РФ майже два місяці утримується від запусків своїх крилатих ракет повітряного запуску, що, ймовірно, дозволило їй створити значні запаси цієї зброї.
"Росія, швидше за все, використає ці ракети, якщо повторить тогорічні спроби знищити критичну національну інфраструктуру України", - припускають у міноборони Британії.
- За даними Головного управління розвідки Міноборони України, російська армія станом на 18 листопада має близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.
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