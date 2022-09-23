Росія намагається повернути втрачені території на Півдні України
В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що Росія обстрілює цивільну інфраструктуру та намагається повернути втрачені території на південному напрямку фронту
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні на південнобузькому напрямку досить складна та напружена, але контрольована. Противник продовжує виконувати завдання з організації оборони та утримання захоплених територій, а також намагається протидіяти активним діям Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює вздовж усієї лінії зіткнення наші та прагне відновити свої втрачені позиції, активно веде повітряну розвідку", - пишуть у "Півдні".
Російський агресор продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах з мирним населенням. У ніч з 22 на 23 вересня РФ завдала 2 ракетні удари, обстрілювала з мінометів, а на світанку й з важкої артилерії.
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