Росія намагається приховати масові втрати, - Генштаб ЗСУ
Ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого ЗСУ, у місця зосередження російських військ
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
У результаті ефективних високоточних ударів в районах Херсона, Василівки, Перевальська та інших, трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках, кажуть українські військові.
"Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ", - йдеться в повідомленні.
- Війська РФ завдали 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по українських об'єктах протягом 15 вересня. Проте ЗСУ відбили атаки ворога в районах шести населених пунктів.
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