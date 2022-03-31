Росія намагається сформувати окупаційні органи влади і набирає "працівників", - Генштаб

Про це передає Генштаб ЗСУ.

"Росія розглядає можливість формування окупаційних органів влади на тимчасово зайнятих територіях України — для цього уже шукають "співробітників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що над створенням на території Херсонської області чергової псевдореспубліки працюють співробітники федеральної служби безпеки Російської Федерації, 652-га група інформаційно-психологічних операцій та офіцери 12-го головного управління генерального штабу російської федерації. Вони проводять "роз’яснювальну роботу" з місцевими органами влади та населенням.

"Морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації особового складу підрозділів окупаційних військ до участі у бойових діях залишається низьким та має тенденцію до погіршення", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією Генштаба, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу через невиконання наказу щодо ведення бойових дій від посади усунуто двох командирів взводів.

У з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-ї окремої мотострілецької бригади 11-го армійського корпусу, відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

У Генштабі кажуть, що на території Білорусі зафіксовано переміщення російської військової техніки для перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі.

На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.

"На всіх напрямках ЗСУ стримують противника, а на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки. Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили пʼять ворожих атак, знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі. Угрупованням Повітряних сил ЗСУ за попередню добу збили 7 повітряних цілей — 4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога", - йдеться в повідомленні.

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