Росія намагається залякувати Європу пропагандою про українських біженців, - Центр стратегічних комунікацій
Російські пропагандисти вигадали новий наратив про українців, які вимушено виїхали до Європи через вторгнення Росії
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Одна з постійних тем пропаганди РФ – "погані українські біженці заполонили Європу". Та нещодавно вони вигадали нову історію. Тепер вони просувають тезу, що "українці поводять себе нахабно, принижують росіян, бо заражені вірусом українського націоналізму".
Так, в одному з "листів від звичайної російської емігрантки з Німеччини" авторка додає кілька слів про українців: "Тут зростатиме покоління, яке через 5-10 років повторить історію фашистської Німеччини".
"Схоже, пропагандисти Кремля так і не зрозуміють, що зараз всі бояться повторити долю не давно знищених фашистів з Німеччини, а їх сучасних послідовників з Росії", - додають у Центрі стратегічних комунікацій.
- Нагадаємо, станом на 8 квітня ЄС вже заморозив активи російських та білоруських олігархів майже на 30 мільярдів євро.
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