Росія намагалась заблокувати виступ Зеленського на засіданні Радбезу ООН

Про це стало відомо під час засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому Україні, яке уже розпочалось у Нью-Йорку.

Відомо, що представник РФ виступив проти надання президенту України права виступити через відеозв'язок, мотивуючи це тим, що участь через відеозв'язок не передбачена статутом.

"Ми ставимо під сумнів не участь президента України, а його виступ через відеозв'язок", - заявив представник Росії.

Натомість Рада Безпеки ООН вирішила провести голосування щодо цього питання та 13 голосами "за" ухвалила рішення запросити президента України. Проти проголосував представник РФ, представник Китаю утримався.

"Ну, росіяни сумно відомі тим, що є чемпіонами світу зі стрільби в ногу; мазохістично просили поставити на голосування прохання України дозволити Володимиру Зеленському звернутись до Радбезу. Ніхто не підтримав російське негативне голосування. Сильні 13 голосів на підтримку України", - прокоментував ситуацію постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

24 серпня Рада безпеки ООН проводить засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України.

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