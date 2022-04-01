Росія нанесла авіаудар по Київщині: постраждало одне із сіл Бучанського району

Про це повідомили у Поліції Київської області.



Через ворожий авіаудар зруйновано декілька будинків.



"У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Як результат, повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.





31 березня стало відомо, що російські війська продовжують зосереджувати свої удари по Україні в чотирьох районах, серед них і Київ.

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