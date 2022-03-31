Росія зосереджує повітряні удари у чотирьох напрямках, - Пентагон
Російські війська продовжують зосереджувати свої удари по Україні в чотирьох районах, серед них і Київ
Про це заявив журналістам високопосадовець міністерства оборони США.
За його словами, авіаудари, які завдають росіяни, спрямовані на: Київ, Чернігів, Ізюм та Донбаський регіон.
"Ми бачили, як росіяни продовжують нарощувати кількість вильотів, вильотів літаків. За останню добу - до 300. Їхні удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі на південь від Харкова, в район Операції об’єднаних сил, в основному на Донбас. Це чотири райони, де вони завдають більшість своїх ударів", – сказав посадовець.
Він особливо наголосив, що "Київ досі перебуває під загрозою авіаударів", попри коментарі Росії щодо відходу з цього району.
- Нагадаємо, 31 березня на Луганщині окупанти вкотре обстріляли Лисичанськ та Сєвєродонецьк, є загиблі.
- Генштаб у вечірньому зведенні 31 березня заявив, що на Харківщині, Луганщині та Донеччині окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.
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