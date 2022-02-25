Росія нанесла ракетами удар в Запорізькій області, є жертви, - ДПСУ

Про це пресцентр Держприкордонслужби повідомив у Facebook.



"О 4.25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу "Приморський Пасад", що в Запорізській області", - йдеться у повідомленні.



Там зазначили, що серед прикордонників є загиблі та поранені.

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