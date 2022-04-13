Росія нарощує військові сили на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області, - "Схеми"

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).



Відомо, що зараз там перебувають понад 30 військових літаків.

Аеродром "Липецьк-2", підпорядкований Міноборони РФ, активно використовується для військових цілей російської армії.

У повітряних силах ЗСУ повідомляють, що цей аеродром потрібен РФ для атаки українських міст у східному напрямку.

Якщо порівняти нинішні знімки зі знімками від 27 березня, можна побачити, що кількість літаків на тій самій частині аеродрому зросла вдвічі.







Відповідно до супутникового знімка за 11 квітня, російські військові літаки розташовані одразу на двох паркувальних майданчиках.





Нагадаємо, полковник ОК "Південь" зазначив, що у противника зараз немає перемог, на кожному напрямку окупанти програють, території захопити не можуть. Ворог продовжує завдавати сильних артилерійських ударів по наших позиціях та цивільних об’єктах, а також активно веде повітряну розвідку.

За словами військових експертів, на них видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.