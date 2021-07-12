Росія - найприємніше розчарування Євро-2020, - український тренер Шаран

Про це повідомляє "Чемпіон".



Шаран впевнений, що збірна Росії - це головне розчарування Євро-2020.



"Найбільше розчарування на Євро? Збірна Росії. Але це приємне розчарування. Стільки піару було перед турніром, що навіть зашкалювало. На російських каналах тільки і говорили, яка у них сильна команда. Але я зовсім не очікував подібного сценарію, тим більше за російським чемпіонатом не слідкую. Нинішня збірна Росії настільки слабка команда, що нема про що говорити. Найбільша країна в світі виявилася найслабшою в футболі", – сказав український тренер Володимир Шаран.

Росія завершила груповий етап Євро-2020 на останній позиції у квартеті B і покинула турнір.

7 липня ексасистент Сергія Реброва в київському "Динамо" та Андрія Шевченка у збірній України Рауль Ріанчо зізнався, що готовий очолити збірну Росії з футболу.

8 липня Станіслав Черчесов був звільнений з посади головного тренера збірної Росії.