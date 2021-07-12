Росія - найприємніше розчарування Євро-2020, - український тренер Шаран
Колишній головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран переконаний, що збірна Росії - це найслабша команда, яка грала на Євро-2020
Про це повідомляє "Чемпіон".
Шаран впевнений, що збірна Росії - це головне розчарування Євро-2020.
"Найбільше розчарування на Євро? Збірна Росії. Але це приємне розчарування. Стільки піару було перед турніром, що навіть зашкалювало. На російських каналах тільки і говорили, яка у них сильна команда. Але я зовсім не очікував подібного сценарію, тим більше за російським чемпіонатом не слідкую. Нинішня збірна Росії настільки слабка команда, що нема про що говорити. Найбільша країна в світі виявилася найслабшою в футболі", – сказав український тренер Володимир Шаран.
Росія завершила груповий етап Євро-2020 на останній позиції у квартеті B і покинула турнір.
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