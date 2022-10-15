Росія не може собі дозволити розширення лінії фронту, - депутат Волинської облради Мирка
Депутат Волинської обласної ради Іван Мирка вважає, що у противника немає ніяких шансів пройти Волинь
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Білорусів ніхто тут не чекає. Волинь готова до зустрічі непроханих гостей. Білоруська влада - це маріонетковий режим Путіна. У Білорусі воювати хочуть виключно росіяни. РФ своєю пропагандою працює з білоруськими військовими. Але зрозуміло, що це одна й та сама армія. Білоруська розвідка працює, тому вони розуміють, що отримають тут добряче й гаряче", - зазначив Мирка.
За його словами, Росія не може собі дозволити розширення лінії фронту.
"Білоруси повинні знати, що їх чекає в Україні смерть, якщо вони прийдуть сюди зі зброєю. Ми готуємося й у противника немає ніяких шансів пройти Волинь. Тим більше північ Волині є досить непроїзною і вони про це знають. І знають, де будуть гинути в Україні", - наголосив Мирка.
- 14 жовтня Міноборони Білорусі заявило, що до країни найближчими днями прибудуть російські війська "спільного угруповання". Російський і білоруський диктатори Путін та Лукашенко домовились про прибуття "не однієї тисячі" російських військових. На думку Лукашенка Україна "планує напасти на Білорусь за допомогою НАТО".
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