Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Білорусів ніхто тут не чекає. Волинь готова до зустрічі непроханих гостей. Білоруська влада - це маріонетковий режим Путіна. У Білорусі воювати хочуть виключно росіяни. РФ своєю пропагандою працює з білоруськими військовими. Але зрозуміло, що це одна й та сама армія. Білоруська розвідка працює, тому вони розуміють, що отримають тут добряче й гаряче", - зазначив Мирка.

За його словами, Росія не може собі дозволити розширення лінії фронту.

"Білоруси повинні знати, що їх чекає в Україні смерть, якщо вони прийдуть сюди зі зброєю. Ми готуємося й у противника немає ніяких шансів пройти Волинь. Тим більше північ Волині є досить непроїзною і вони про це знають. І знають, де будуть гинути в Україні", - наголосив Мирка.

14 жовтня Міноборони Білорусі заявило, що до країни найближчими днями прибудуть російські війська "спільного угруповання". Російський і білоруський диктатори Путін та Лукашенко домовились про прибуття "не однієї тисячі" російських військових. На думку Лукашенка Україна "планує напасти на Білорусь за допомогою НАТО".

До Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ, їх "зустріли із хлібом та сіллю"

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