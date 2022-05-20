Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Насправді росіяни не можуть цього зробити, в них технічно немає можливості використати ядерну зброю. Про це вже заявляють наші партнери, про й знають вже самі росіяни. Коли прийшли розвіддані про ядерну зброю РФ, чітко стало зрозуміло: вони не здатні використати цю зброю в тому обсязі, якому хочуть. Окупанти можуть хіба що підірвати її у своїх шахтах", – наголосив Ягун.



Також генерал-майор додав, можливості "мирних" угод з РФ, допоки українські території перебувають під тимчасовою окупацією Росії, не може бути в жодному випадку.



"Це російський наратив. Однозначно цього не буде. Це вже і підтвердив прем’єр-міністр Великобританії, і керівництво Штатів і навіть канцлер ФРН Шольц", – сказав Ягун.



Якщо Путін накаже вдарити ядерною зброєю, його можуть прибрати свої ж генерали. Журналіст-розслідувач Христо Грозєв вважає, що у випадку прийняття Володимиром Путіним рішення щодо застосування російського ядерного арсеналу, його можуть чекати небажані наслідки. Адже виконання рішення щодо завдання ядерного удару потребує згоди п'яти представників військово-політичного керівництва РФ.

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