Якщо Путін накаже вдарити ядерною зброєю, його можуть прибрати свої ж генерали, - Христо Грозев

Про це представник міжнародної спільноти журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозев заявив у коментарі Радіо Свобода.

"Якщо Путін ухвалить рішення віддати наказ про використання ядерної зброї, він має бути впевнений, що усі ланцюжком виконають цей наказ. Він розуміє: із тих п'яти рук, які мають натиснути послідовно на кнопки, якщо один не виконає, це буде сигналом непокори. І, можливо, навіть фізичною кончиною Путіна", - зазначив Грозев.

Наразі ж, додав він, у Путіна такої впевненості немає.

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Відсутня впевненість у перспективах самого Путіна й у російських командирів, додав Христо Грозев.

"Тому, доки він не буде впевнений, що все виконають, він не віддасть цього наказу. Чи буде Путін при владі за три місяці - для силовиків незрозуміло. Тому вони не можуть прийняти з його боку гарантії, що він забезпечить їхню безпеку", - пояснив розслідувач.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 травня, британська газета The Mirror заявила, що Путін хворий на рак крові.

Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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