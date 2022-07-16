Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телемарафону.

"Те, що Шойгу відзвітувався карлику, що вони давним-давно контролюють Луганську область – можу сказати, що так, більшість області вони контролюють, але в двох населених пунктах ідуть запеклі бої. Пройти вони там не можуть. Втрачають як особовий склад своєї армії, так і техніку, величезну кількість. Штурми не закінчуються, вони продовжуються постійно, але поки що нічого в них не виходить", - сказав Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, на Луганщині також працюють партизани.

"Іноді з’являються листівки на окупованих територіях, іноді чомусь підриваються колаборанти, іноді у наших військових з’являється чітка інформація про пересування ворога і т.д. Тому працює партизанський рух, і працює досить вдало", – сказав голова Луганської ОВА.

Вчора,15 липня, Гайдай повідомив, що два населених пункти на Луганщині не під контролем РФ, тривають бої.

По Луганщині 15 липня окупанти гатили ракетами, мінометами й артилерією. ЗСУ не дали їм захопити автошлях Лисичанськ - Бахмут.

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