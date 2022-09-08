Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Мобілізований" особовий склад першого армійського корпусу окупаційної армії (переважно складається з жителів "ДНР") масово переводять на військовий контракт", - йдеться в повідомленні.

При цьому, у окупантів не запитують згоди на контракт, їм повідомлять вже постфактум. Не надають інформацію і про майбутню зарплатню та терміни нарахування.

Крім того, на тимчасово окупованій території Херсонської області новоприбулих не повідомляють про ситуацію на фронті.

"Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування такої інформації не повідомляє. Солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні 3 тижні", - додають в ГУР.

Таким чином вище командування армії РФ тримає своїх військових у інформаційній ізоляції, адже "все іде за планом".

Раніше в українській розвідці повідомляли, що адміністрація Путіна погодила створення нової структури, головним завданням якої стане втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського в країнах Заходу. Росіяни створили фейковий фонд під назвою "Фонд ЗЕЛЕНСЬКОГО".

Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, щоб дискредитувати Зеленського перед Західною Європою та привласнити чужі кошти.

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