Росія не повинна сподіватися на перемогу в Україні, - голова МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Путін не має розраховувати на перемогу, та закликав посилити підтримку України
Про це очільник МЗС Франції заявив під час розмови з журналістами в Таллінні, повідомляє CNN.
"Росія не повинна сподіватися на перемогу в Україні. Ставки для нас стратегічні", - наголосив Ле Дріан.
Міністр закликав посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України.
"Ми маємо дуже чітку мету - ні від чого не відступатися і активізувати наші зусилля до повного припинення вогню на всій території України та реальних переговорів", - наголосив Ле Дріан.
Міністр зазначив, що Франція хоче показати партнерам "на кожному континенті", що "оскільки російська війна в Україні є запереченням принципів і зобов’язань, які захищають нас усіх, це справа кожного".
Він також застеріг від довіри до обіцянок скорочення бойових дій, сказавши, Росію можна судити лише за вчинки, яких наразі немає.
В інтерв’ю CNN Ле Дріан сказав, що в тому, що обговорювалося на переговорах у Стамбулі, немає нічого нового і "немає прориву". Він додав, що проблеми залишаються ті самі, і Путін "все ще хоче нав’язати Україні свій диктат".
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