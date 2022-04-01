Росія не повинна сподіватися на перемогу в Україні, - голова МЗС Франції

Про це очільник МЗС Франції заявив під час розмови з журналістами в Таллінні, повідомляє CNN.



"Росія не повинна сподіватися на перемогу в Україні. Ставки для нас стратегічні", - наголосив Ле Дріан.



Міністр закликав посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку України.



"Ми маємо дуже чітку мету - ні від чого не відступатися і активізувати наші зусилля до повного припинення вогню на всій території України та реальних переговорів", - наголосив Ле Дріан.



Міністр зазначив, що Франція хоче показати партнерам "на кожному континенті", що "оскільки російська війна в Україні є запереченням принципів і зобов’язань, які захищають нас усіх, це справа кожного".



Він також застеріг від довіри до обіцянок скорочення бойових дій, сказавши, Росію можна судити лише за вчинки, яких наразі немає.



В інтерв’ю CNN Ле Дріан сказав, що в тому, що обговорювалося на переговорах у Стамбулі, немає нічого нового і "немає прориву". Він додав, що проблеми залишаються ті самі, і Путін "все ще хоче нав’язати Україні свій диктат".



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