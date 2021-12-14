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Росія не відвела війська від кордонів України після розмови Байдена і Путіна, - Зеленський

14 грудня, 2021 вiвторок
12:57
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після нещодавніх переговорів президентів США й РФ скорочення кількості російських військ біля кордонів з Україною не відбулося

Про це він повідомив у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, переклад якої опублікований на сайті президента.

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації - в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що українська сторона не "грає" зброєю, не виставляє війська під кордон, не робить силових кроків щодо тимчасово окупованої території держави, а, навпаки, наполягає на активізації дипломатії.

Міністр оборони Олексій Резніков у телефонній розмові з журналістом видання Politico також запевнив, що після онлайн-саміту президентів Джо Байдена та Володимира Путіна Росія не припинила стягувати війська до кордонів України.

За його словами, наразі Росія має понад 100 тис. військових від окупованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі. Відтак, "агресор може атакувати одночасно на кількох фронтах із застосуванням артилерії, танків і авіації".

Міністр наголосив, що наявність 15 атомних енергоблоків на території України роблять небезпечною будь-яку стрілянину.

За словами очільника Міноборони, Путін не так сильно зацікавлений в Україні, як у тому, щоб показати Європі, на що здатна Росія, оскільки "захопивши Україну, Кремль увійде в Європу".

  • Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байден провів відеозустріч із лідером РФ Володимиром Путіним, попередивши про безпрецедентні санкції в разі нового вторгнення в Україну.
  • 9 грудня президент України Володимир Зеленський та президент США провели телефонну розмову. Після цього голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що лідери України та США крім загрози вторгнення РФ і реформ в Україні обговорили "Північний потік-2".
  • Зеленський заявив, що під час розмови з Байденом обговорив врегулювання війни з РФ, реформи в Україні та перемовини лідерів США і Росії.
 
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